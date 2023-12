Tarena Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Diskussionen über Tarena auf sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und bewertet die Anlegerstimmung als angemessen.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Tarena konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen verzeichnet werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tarena bei 2,64 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,9 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -43,75 Prozent eine negative Bewertung auf. Insgesamt erhält die Aktie daher das Gesamturteil "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Tarena-Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tarena.