Tarena Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Hilfsmittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tarena betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass Tarena momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Tarena weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich für Tarena eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Tarena derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft deutlich über dem aktuellen Kurs der Aktie, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine negative Abweichung vom gleitenden Durchschnittskurs, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen eine überwiegend positive Bewertung von Tarena in den letzten zwei Wochen. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich auf Basis dieser Analyse festhalten, dass Tarena gemischte Signale aussendet. Während die technische Analyse auf ein "Schlecht" hindeutet, zeigt die Anleger-Stimmung eine positive Tendenz. Anleger sollten daher alle Aspekte in Betracht ziehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.