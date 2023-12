Taranis Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Taranis, so ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 50 Punkten. Dies deutet darauf hin, dass Taranis derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI weist mit einem Wert von ebenfalls 50 Punkten auf eine neutrale Bewertung hin.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Taranis derzeit bei 0,16 CAD, was die Aktie mit "gut" bewertet. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,2 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +25 Prozent aufgebaut. Gleichzeitig liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,18 CAD, was einer Differenz von +11,11 Prozent entspricht und ebenfalls ein "gut"-Signal für die Taranis-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "gute" Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung zu Taranis in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung des Titels führt.

Fundamental betrachtet ist Taranis im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) unserer Ansicht nach unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 219,51 handelt die Aktie 32 Prozent unter dem Branchen-KGV von 320,63, was zu einer "guten" Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.