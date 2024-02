Tarachi Gold Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

In den letzten zwei Wochen wurde Tarachi Gold von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, so die Bewertung unserer Redaktion.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Tarachi Gold eine mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse betrachtet man auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Tarachi Gold liegt aktuell bei 50, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt erhält die RSI somit eine "Neutral"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Tarachi Gold-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,02 CAD, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Beim 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tarachi Gold somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.