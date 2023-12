Tarachi Gold Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten von Tarachi Gold haben die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien gemessen und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tarachi Gold-Aktie beträgt 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Bewertung. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Tarachi Gold-Aktie.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass der GD200 des Wertes bei 0,03 CAD liegt und der Kurs der Aktie (0,025 CAD) um -16,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,02 CAD und entspricht somit einer Abweichung von +25 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Tarachi Gold in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.