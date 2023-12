Taptica löst Jubelsturm aus!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Tremor ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen haben wir die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurde festgestellt, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wenn wir den RSI der letzten 7 Tage für die Tremor-Aktie betrachten, beträgt der Wert aktuell 6. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 30,29 eine weniger volatile Entwicklung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tremor derzeit bei 210,43 GBP verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 193,7 GBP liegt, ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 152,91 GBP, was zu einem "Gut"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Tremor in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.