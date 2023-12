Taptica Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cheniere Energy":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Tremor war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gegeben.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut" und kein Mal "Neutral" oder "Schlecht" für Tremor abgegeben. Langfristig wird dem Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" zugesprochen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Tremor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 525,6 Prozent und ein mittleres Kursziel von 1300 GBP, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tremor verläuft derzeit bei 209,26 GBP, was der Aktie eine Einstufung von "Neutral" gibt. Der Aktienkurs selbst lag bei 207,8 GBP und hatte einen Abstand von -0,7 Prozent zur GD200. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 157,25 GBP, was einer Differenz von +32,15 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Tremor wurde in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Tremor daher auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.