Taptica Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Nexxen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 206,08 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 200 GBP weicht somit um -2,95 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 198,05 GBP nahe am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nexxen-Aktie steht bei 42,78, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Nexxen insgesamt 1 Analystenbewertung, die eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" ergab. Die Kursprognose liegt bei 1300 GBP, was ein Aufwärtspotential von 550 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Nexxen also eine "Gut"-Bewertung.