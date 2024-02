Tapinator Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tapinator ergibt sich ein RSI von 87,95 Punkten auf 7-Tage-Basis, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich hingegen ein weniger stark schwankender RSI, der weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Tapinator-Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tapinator-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 0,64 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,61 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso verhält es sich auf Basis der letzten 50 Handelstage, wo der gleitende Durchschnitt bei 0,63 USD und der letzte Schlusskurs in ähnlicher Nähe dazu liegt, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tapinator. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt keine übermäßig positive oder negative Diskussion, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tapinator. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tapinator eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Zusammenfassend erhält das Tapinator-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating für den 7-Tage-RSI, ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI, ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik, ein "Neutral"-Rating für das Sentiment und den Buzz, sowie ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.