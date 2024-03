Tapinator Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Tapinator-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Tapinator-Aktie zeigt einen Wert von 79,02 für den RSI7 (sieben Tage) und 74,62 für den RSI25 (25 Tage). Beide Werte deuten auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin, was das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ebenfalls als "Schlecht" klassifiziert.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 0,63 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,47 USD liegt, was einem Abstand von -25,4 Prozent entspricht. Ähnlich liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,6 USD, was einer Differenz von -21,67 Prozent entspricht. Beide Faktoren führen zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen bezüglich des Unternehmens Tapinator. Daher wird die Aktie vom Redaktionsteam ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.