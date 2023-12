Tapinator Aktie: Was passiert jetzt?

Die Tapinator-Aktie erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen. Die Sentiment- und Buzz-Rate zeigt keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einem neutralen Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,62 USD liegt, was zu einem schlechten Rating führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch ein neutrales Rating aufgrund des geringeren Unterschieds zwischen dem letzten Schlusskurs und dem Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI signalisiert eine schlechte Bewertung, während der RSI25 eine neutrale Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt sich auch hier eine schlechte Gesamteinschätzung.

Die Anleger-Stimmungsbarometer zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung aufgrund neutraler Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um die Aktie in den letzten Wochen.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Tapinator-Aktie insgesamt ein neutrales Rating.