Tapinator Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Aktuell weist der RSI der Tapinator-Aktie für die letzten 7 Tage einen Wert von 54 auf. Basierend darauf erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch beim Vergleich mit dem 25-Tage-RSI, der einen Wert von 64,34 aufweist. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Tapinator basierend auf der RSI-Bewertung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Tapinator auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,66 USD für die Tapinator-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,6 USD, was einem Unterschied von -9,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,65 USD) liegt mit einem Unterschied von -7,69 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tapinator in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Tapinator-Aktie ein "Neutral"-Rating aufgrund der RSI-Bewertung, der Stimmungsanalyse und der technischen Analyse.