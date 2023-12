Tapinator Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Technische Analyse der Tapinator-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,66 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,62 USD liegt, was zu einer Abweichung von -6,06 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich ein Wert von 0,64 USD, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-3,13 Prozent). Daher wird die Tapinator-Aktie in diesem Fall mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Tapinator-Aktie einen Wert von 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 60. Insgesamt erhält die Tapinator-Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden. Daher erhält Tapinator in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Basierend auf der technischen Analyse sowie dem Sentiment und Buzz erhält die Tapinator-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.