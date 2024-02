Tapinator Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die technische Analyse der Tapinator-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,64 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,6 USD liegt und somit einen Abstand von -6,25 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,63 USD, was einer Differenz von -4,76 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Tapinator-Aktie gemessen. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral", da die Rate der Stimmungsänderung gering blieb und kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Somit ergibt sich ein insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild für das Unternehmen.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tapinator-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 100 in den letzten 7 Tagen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 63,76, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Tapinator-Aktie.

Hinsichtlich der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde Tapinator in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Dennoch wurden überwiegend negative Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index, dass die Tapinator-Aktie derzeit eher negativ eingeschätzt wird.