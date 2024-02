Tapinator Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Bei Tapinator zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist hingegen kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Tapinator-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -7,69 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -6,25 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 57, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 51,51, was zu einem insgesamt neutralen Rating für Tapinator führt.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage beobachtet, mit vereinzelten negativen Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie von Tapinator basierend auf der Analyse des Sentiments, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.