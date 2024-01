Tapestry-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung für Tapestry hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Tapestry eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tapestry-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 3 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Tapestry-Aktie sind 7 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen zudem ein Potential von 19,47 Prozent Steigerung vom letzten Schlusskurs aus, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tapestry bei einem Wert von 9, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 62,32. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.