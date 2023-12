Tapestry Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse der Tapestry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 36,85 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 36,08 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -2,09 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 29,89 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 20,71 Prozent darüber liegt. Demnach erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurze Sicht.

Analysten schätzen die Tapestry-Aktie langfristig als "Gut" ein, wobei von 18 Analysten 7 eine positive und 3 eine neutrale Bewertung abgeben. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" betrachtet, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 46,56 USD liegt, was eine positive Erwartung von 29,03 Prozent impliziert.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine insgesamt positive Einschätzung und Stimmung wider, wobei in den letzten Wochen überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. In den letzten Tagen wurden insgesamt zehn Handelssignale ermittelt, wobei keines davon positiv war, was zu einer abschließenden "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tapestry-Aktie aufgrund der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.