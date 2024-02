Tapestry Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Tapestry-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 38,79 USD einen Abstand von +7,1 Prozent zum GD200 (36,22 USD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 35,43 USD, was einem Abstand von +9,48 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt erhält die Tapestry-Aktie also eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tapestry liegt bei 29,7, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Tapestry-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tapestry derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie aufgrund einer großen Differenz von 11,72 Prozentpunkten.