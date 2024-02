Tapestry Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Tapestry-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der Relative Strength-Index (RSI) der Tapestry liegt bei 24,03, was auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 21,79 auf eine positive Entwicklung hin.

In Bezug auf die charttechnische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Tapestry-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 36,32 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 46,75 USD liegt somit um 28,72 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt unterstützen diese positive Entwicklung.

Auch aus fundamentaler Sicht wird die Tapestry-Aktie positiv bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 11,21 und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 40 (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.