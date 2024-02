Tapestry Aktie: Das macht richtig Spaß!

Aktienanalyse: Tapestry-Aktie mit gemischten Bewertungen

Investoren, die derzeit in die Aktie von Tapestry investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 3,78% erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Textilien Bekleidung und Luxusgüter bedeutet dies jedoch einen geringeren Ertrag von 11,72 Prozentpunkten. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Langfristig gesehen, erhält die Tapestry-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 8 Bewertungen liegen 5 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Es gab im letzten Monat keine aktualisierten Analystenmeinungen zu Tapestry. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 45,57 USD, was eine potenzielle Performance von 12,88% darstellt, da derzeit ein Kurs von 40,37 USD besteht. Somit wird auch die Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Diskussion über das Unternehmen in sozialen Medien war jedoch stärker, was zu einer Bewertung als "Gut" in diesem Bereich führt. Insgesamt wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tapestry-Aktie ein neutrales Rating hat. Der RSI7 beträgt 22,6, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 37,95 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem Relative Strength-Index als "Gut" bewertet.