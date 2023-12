Tapestry Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Das Unternehmen Tapestry weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,82 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 607,37 Prozent liegt. Daher erhält die Tapestry-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigt sich ein überwiegend positives Stimmungsbild bezüglich des Unternehmens. Dies spiegelt sich auch in den zehn überwiegend positiven Handelssignalen der letzten Zeit wider. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 0 positiven und 10 negativen Signalen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Tapestry langfristig als "Gut". Von 18 Analysten stuften 7 die Aktie als Gut und 3 als Neutral ein. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, mit einem Kursziel von 46,56 USD, was einer erwarteten Rendite von 29,03 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich erzielte Tapestry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,49 Prozent, was einer Outperformance von +1,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bedeutet. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Tapestry um 5,14 Prozent über dem Durchschnitt.

Insgesamt führen diese Ergebnisse zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie im Branchenvergleich und im Sektorvergleich.