Tapestry Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Stimmung am Aktienmarkt ist ein wichtiger Indikator für Anleger. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung eine Rolle bei der Analyse von Aktienkursen. Unsere Analysten haben sich die sozialen Plattformen angesehen, um die Stimmung bezüglich Tapestry zu messen. Dabei stellten sie fest, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden vor allem positive Themen rund um Tapestry aufgegriffen. Aufgrund dieser Beobachtungen wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Zusätzlich zur Analyse der sozialen Medien wurden auch Handelssignale betrachtet. Sechs konkret berechnete Signale stehen zur Verfügung, wobei sich eine "Schlecht" Bewertung ergibt. Somit erhält Tapestry in Bezug auf die Handelssignale eine negative Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Tapestry um mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite der Aktie darunter. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 10 Bewertungen 7 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tapestry beträgt aktuell 9,43 und liegt somit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Tapestry, wobei die Stimmung als positiv, die Handelssignale jedoch als negativ eingestuft wurden. Im Branchenvergleich zeigt sich eine unterdurchschnittliche Performance, während die Analysten dem Wertpapier insgesamt ein "Gut"-Rating geben.