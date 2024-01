Tapestry Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine Einschätzung der aktuellen Marktlage von Tapestry-Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 57 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 37,64 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Tapestry gemäß der RSI-Bewertung.

Die Stimmungs- und Diskussionsanalyse zeigt jedoch eine Verschlechterung der Anlegerstimmung im vergangenen Monat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tapestry-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Stimmung und des Buzzes.

Die Dividendenrendite der Tapestry-Aktie beträgt 3,78 Prozent, was 11,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens mit einer "Schlecht"-Bewertung beurteilt.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Signale, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu finden waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem zeigen Studien, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Neutral".