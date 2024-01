Tapestry Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Preisbewegungen eines Wertpapiers und zeigt, ob es überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Tapestry-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 63 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 40,06 im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung für Tapestry führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Tapestry-Aktie mit 2,61 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0,77 Prozent in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tapestry liegt derzeit bei 9,43, was 85 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 62. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher ein "Gut"-Rating auf Basis des KGV erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Allerdings wurden auch 6 negative Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI, ein positives Rating in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs und ein "Gut"-Rating auf Basis des KGV, während die Anleger-Stimmung gemischte Signale zeigt.