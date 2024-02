Tapestry Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Dividendenrendite von Tapestry beträgt derzeit 3,78 Prozent, was 1,14 Prozent über dem Durchschnitt von 2,64 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher positiv. Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 40,02 USD lag, was einem Unterschied von +10,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht.

Nicht nur auf längerfristiger Basis, sondern auch auf kurzfristigerer Basis wird die Tapestry-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Der letzte Schlusskurs von 35,62 USD liegt um +12,35 Prozent über dem 50-Tages-Durchschnitt von 35,62 USD.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Tapestry-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,61 Prozent erzielt, was 8,22 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite von Tapestry um 4,2 Prozent über dem Durchschnitt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tapestry-Aktie liegt bei 22,69, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,27 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Gesamteinschätzung.