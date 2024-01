Tapestry Aktie: Viel Lärm um nichts!

Tapestry-Aktie wird positiv bewertet

In den letzten zwei Wochen wurde die Tapestry-Aktie in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch eine "Schlecht" Empfehlung für die Aktie ausgesprochen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tapestry momentan mit 3,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tapestry-Aktie bei 38,17 USD liegt, was einer Entfernung von +4,29 Prozent vom GD200 (36,6 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 31,69 USD, was einem Abstand von +20,45 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Tapestry-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf die Tapestry-Aktie, wodurch das Sentiment als "Gut" eingestuft wird. Allerdings wird auch eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamteinstufung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.