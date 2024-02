Tapestry Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen tauschten sich die Anleger verstärkt über positiv konnotierte Themen in Bezug auf das Unternehmen Tapestry aus. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret gab es 9 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt dies eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertrifft Tapestry mit einer Rendite von 2,61 Prozent die Durchschnittsleistung um mehr als 10 Prozent. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,68 Prozent. Auch hier liegt Tapestry mit 6,28 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Tapestry-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 23, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Tapestry weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Tapestry.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf Basis dieses Indikators ist Tapestry mit einem Wert von 9,43 als deutlich günstiger einzustufen als der Branchendurchschnitt in "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Das Branchen-KGV liegt bei 65,39, was einem Abstand von 86 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.