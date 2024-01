Tapestry Aktie: Reine Nervensache!

Die Tapestry-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien analysiert, um ihre Wertentwicklung zu bewerten. In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 9,43, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 42 und 34,76, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung gemäß dem RSI.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Tapestry-Aktie in den letzten Wochen. Aus diesem Grund wird die Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 36,5 USD erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 37,49 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 liegt bei 32,82 USD, was einer Entfernung von +14,23 Prozent zur aktuellen Aktienkursposition entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Tapestry-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien als "Gut" eingestuft.