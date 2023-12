Tapestry Aktie: Reine Nervensache!

Tapestry, ein Unternehmen aus dem Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,82 Prozent. Das ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 607,36 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie von Tapestry in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 36,92 USD, während der Kurs der Aktie bei 34,53 USD liegt, was einer Abweichung von -6,47 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 29,55 USD, was einer Abweichung von +16,85 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung als "Neutral".

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses wird deutlich, dass die Aktie von Tapestry im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,49 Prozent erzielt hat, was 4,9 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -1,57 Prozent, wobei Tapestry aktuell 2,06 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Tapestry in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Bewertungen erhalten hat, wovon 7 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen sind. Im letzten Monat gab es 0 "Gut-", 1 "Neutral-" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 46,56 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 34,83 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Einschätzung der Analysten erhält Tapestry insgesamt eine "Gut"-Bewertung.