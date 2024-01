Tapestry Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Tapestry wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Tapestry eine Rendite von 2,61 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche betrug in den letzten 12 Monaten -0,18 Prozent, wobei Tapestry mit 2,79 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Tapestry-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 36,25 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 38,97 USD, was einem Unterschied von +7,5 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf die Dividende weist Tapestry eine Rendite von 3,78 Prozent auf, was 11,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als unrentables Investment und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung von unserer Redaktion.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein positives Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Tapestry. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen. Jedoch zeigen acht Handelssignale in letzter Zeit ein "Schlecht"-Signal, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Tapestry bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.