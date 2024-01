Tapestry Aktie: Jetzt knallt es!

Die Mode- und Luxusgütergesellschaft Tapestry hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien, Bekleidung und Luxusgüter (15,47 %) eine niedrigere Bewertung von 3,78 % erhalten. Dies entspricht einer Differenz von 11,69 Prozentpunkten und führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzzes der Aktie spielt auch die Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist dagegen kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Medien wurde Tapestry in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Infolgedessen ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,61 Prozent erzielt, was 5,17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0,8 Prozent, wobei Tapestry aktuell 1,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.