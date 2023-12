Tapestry Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse der Tapestry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 36,69 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 37,05 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Distanz von +0,98 Prozent zum GD200 und wird als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 30,78 USD, was einen Abstand von +20,37 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Tapestry-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,43 auf, was 85 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (61,57). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Tapestry-Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings zeigen weiterführende Studien, dass auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Tapestry-Aktie ist überwiegend positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 7 positive, 3 neutrale und keine negativen Einstufungen durch Analysten vorgenommen, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Für den letzten Monat ergaben sich 0 positive, 1 neutrale und keine negativen Einstufungen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung auf kurzfristiger Basis führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 46,56 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 25,66 Prozent darstellt und somit als positiv bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive Einschätzung der Analysten für die Tapestry-Aktie.