Tapestry Aktie: Es wird konkret!

Die Tapestry-Aktie wird derzeit an der Börse mit einem Kurs von 37,33 USD gehandelt, was 15,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, befindet sich die Aktie jedoch nur 2,16 Prozent über dem GD200, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Tapestry-Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,43, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,12 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeigt aktuell einen Wert von 53,54, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 30, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit wird die Tapestry-Aktie insgesamt als "Neutral" im Hinblick auf den RSI eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Tapestry-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,61 Prozent erzielt, was 8,1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite bei 2,24 Prozent, und die Tapestry-Aktie übertrifft diesen Wert um 0,37 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Einschätzung der Tapestry-Aktie, wobei die charttechnische Analyse eine positive Tendenz zeigt, während fundamentale und branchenspezifische Kriterien zu einer neutralen Bewertung führen.