Tapestry Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Tapestry in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Tapestry daher eine "neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Tapestry bei 2,61 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hatte eine mittlere Rendite von 0,83 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Tapestry mit 1,78 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 7 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen wurde. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 46,56 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 25,66 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie der Tapestry.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tapestry mit 9,43 viel niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (61,57). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".