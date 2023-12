Tapestry Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an acht Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Gespräche über das Unternehmen Tapestry. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Statistische Analysen historischer Daten zeigen in den letzten beiden Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab neun "Schlecht"-Signale im Vergleich zu null "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende weist Tapestry derzeit eine Dividendenrendite von 2,82 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 607,39 %. Mit einer Differenz von 604,58 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Tapestry liegt der RSI7 bei 20,22 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 20,52 eine Überverkauftheit an. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tapestry beträgt aktuell 7,43, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich erhält.