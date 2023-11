Tap4Fun gibt Age of Apes auf Aptoide heraus

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Tap4Fun, der führende Herausgeber mobiler Spiele, hat eine strategische Partnerschaft mit dem führenden alternativen App-StoreAptoide vereinbart, um das populäre mobile Spiel Age of Apes von Tap4Fun, das insgesamt mehr als 35 Millionen Mal heruntergeladen wurde, auf der Aptoide-Vertriebsplattform Catappult bereitzustellen.Die Integration zielt darauf ab, die große globale Nutzerbasis von Aptoide mit mehr als 150 Millionen aktiven Nutzern pro Monat zu erreichen und Aptoide-Nutzern zu ermöglichen, über den Aptoide App-Store nahtlos auf das vielfältige Spieleangebot von Tap4Fun zuzugreifen.Tap4Fun, ein anerkannter Entwickler fesselnder Spiele, hat sich einen Namen als innovatives Spieleunternehmen erworben. Mit einem Portfolio, das über Age of Apes hinausreicht und beliebte Titel wie Kiss of War, Brutal Age, Invasion und Galaxy Empire umfasst, wird Tap4Fun dank der Partnerschaft mit Aptoide dazu in der Lage sein, seine vielfältigen Spielerlebnisse einem breiteren, globalen Publikum anzubieten.Stan, CEO bei Tap4Fun, brachte seine hohen Erwartungen an die Partnerschaft mit Aptoide wie folgt zum Ausdruck: „Wir sind begeistert, mit Aptoide zusammenzuarbeiten, um mit Age of Apes ein neues, globales Publikum zu erreichen. Die globale Reichweite von Aptoide erleichtert unsere Anstrengungen, Spielern erstklassige Spielerlebnisse bereitzustellen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Aptoide, um den Zugang zu unseren Spielen für Spieler rund um den Globus zu erweitern."Dieser Sicht schloss sich Paulo Trezentos, CEO, Aptoide, an, der zudem den umfassenden Charakter der Partnerschaft betonte: „Die Position von Tap4Fun als führendes Spieleunternehmen in Kombination mit unserer globalen Nutzerbasis schafft Synergien, von denen beide Unternehmen und deren Nutzer profitieren werden. Diese Zusammenarbeit untermauert unser Engagement, unserem globalen Publikum eine Vielzahl von hochwertigen Spielen anzubieten."Die Partnerschaft zwischen Tap4Fun und Aptoide spiegelt eine strategische Ausrichtung wider, die darauf abzielt, einem globalen Publikum Zugang zu einem umfangreichen und vielfältigen Spielerlebnis zu verschaffen. Mit der Ergänzung von Age of Apes von Tap4Fun auf Catappult setzen beide Unternehmen ihren Weg fort, ein sicheres, effizientes und offenes Vertriebssystem für mobile Spieler weltweit auszubauen.Informationen zu AptoideAptoide ist die bahnbrechende Plattform für den App-Vertrieb und die Zahlungsabwicklung. Sie ist auf mehreren Kanälen erhältlich, darunter Android, Web, TV, Auto und iPhone und hat über 430 Millionen Nutzer, 10 Milliarden Downloads und 1 Million Apps. Aptoide bietet auch OEMs und Telekommunikationsunternehmen die Möglichkeit, ihren eigenen App-Store auf der Grundlage einer API- oder Co-Branding-Lösung zu betreiben.https://en.aptoide.com/Informationen zu CatappultCatappult, die bahnbrechende Vertriebsplattform von Aptoide und Digital Turbine, ist der One-Stop-Shop für Android-Entwickler, die mehrere App-Stores und andere globale Vertriebskanäle nutzen wollen – darunter Aptoide, Xiaomi, OPO und viele andere. Mit mehr als 430 Millionen Nutzern bietet das Unternehmen die branchenweit einfachste Integration und umfassende Dienstleistungen wie Nutzerakquise, Marketing, Lokalisierung und Support.Weitere Informationen über Catappult und seine Dienste finden Sie auf www.catappult.io.Kontakt: press@aptoide.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2221818/4297164/Aptoide_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tap4fun-gibt-age-of-apes-auf-aptoide-heraus-301999104.htmlPressekontakt:nuno.luz@aptoide.com; filipa.botelho@aptoide.com,Telefon: 919 717 376Original-Content von: Aptoide, übermittelt durch news aktuell