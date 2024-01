Taoping, tut es schon wieder!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Taoping liegt bei einem Wert von 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 58,88 in der IT-Dienstleistungsbranche deutlich unterdurchschnittlich ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird Taoping daher als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut" auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Taoping-Aktie von 1,45 USD um -65,14 Prozent vom GD200 (4,16 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt hingegen bei 1,57 USD, was einem Kursabstand von -7,64 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Taoping-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende weist Taoping derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25 % in der IT-Dienstleistungsbranche. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, spiegelt negative Meinungen zu Taoping wider, die hauptsächlich in den sozialen Medien diskutiert werden. In den letzten Tagen lag das Interesse jedoch weder an positiven noch an negativen Themen rund um Taoping. Aufgrund dieser Entwicklung wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht" bewertet.