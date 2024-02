Taoping Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Dividende von Taoping steht in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -2,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Taoping bei 3,22 USD, während der tatsächliche Aktienkurs bei 1,22 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz zum GD200 von -62,11 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,24 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen über Taoping in sozialen Medien deuten auf gemischte Einschätzungen und Stimmungen hin. Während einige positive Signale zu verzeichnen sind, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Taoping zeigt der RSI7 einen Wert von 51,52 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 47,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Taoping-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.