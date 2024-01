Taoping Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Taoping liegt derzeit bei 0, was bedeutet, dass die Börse 0,63 Euro für jeden Euro Gewinn von Taoping zahlt. Dies ist 99 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, der bei 58 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Die Taoping-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 1,28 USD um -17,42 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -68,63 Prozent liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen positive Themen und an acht Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Taoping gesprochen. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" bewertet.