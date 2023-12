Taoping Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Electronic":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, und Taoping weist aktuell ein KGV von 0,63 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet als "günstig".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Taoping spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider. Analysten haben festgestellt, dass die Meinungen überwiegend negativ sind, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Basierend auf dieser Beobachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Taoping-Aktie deutlich von den Durchschnittswerten der letzten 200 und 50 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt Taoping mit 0% deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,3%. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Bewertungskriterien eine negative Einschätzung für die Taoping-Aktie.