Tao Heung Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Diese Kennzahl setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Tao Heung wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 20 Punkte, was darauf hinweist, dass Tao Heung derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,06, was darauf hindeutet, dass Tao Heung weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert für Tao Heung derzeit bei 41,28 Euro, was 33 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 30. Aufgrund dieser Überbewertung wird das Wertpapier auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tao Heung verläuft aktuell bei 0,76 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,75 HKD liegt, was einem Abstand von -1,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 0,74 HKD, was einer aktuellen Differenz von +1,35 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Tao Heung-Aktie ein "Neutral"-Rating.