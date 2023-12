Tao Heung Aktie: Das kann keiner glauben

Die Hongkong-Aktiengesellschaft Tao Heung hat kürzlich ihre Dividendenzahlung bekannt gegeben, was zu einem aktuellen Dividendenverhältnis von 7 führt. Dies ergibt eine positive Differenz von +1,42 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit". Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhielt das Unternehmen von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tao Heung bei einem Wert von 41. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (mit einem KGV von 31,47) liegt diese Zahl um rund 31 Prozent höher. Aufgrund dessen wird Tao Heung als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild von Tao Heung festgestellt. Das bedeutet, dass keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien registriert wurden. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Tao Heung derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200-Wert (0,76 HKD) als auch der GD50-Wert (0,75 HKD) weisen auf eine neutrale Positionierung der Aktie hin.

Insgesamt erhält Tao Heung daher eine "Neutral"-Bewertung für seine Leistung in den genannten Bereichen.