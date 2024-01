Tao Heung Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Tao Heung zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor der "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -10,99 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Tao Heung im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche mit 6,65 Prozent deutlich darunter, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,34 Prozent erzielte. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine interessante Ausprägung bei Tao Heung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tao Heung einen Wert von 41 auf, was im Vergleich zum Durchschnittswert von 31,95 in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine Überbewertung um ca. 29 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Tao Heung als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 33,33, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 44,44 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.