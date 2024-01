Tao Heung Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Tao Heung in der Branche "Zyklische Konsumgüter" weist eine Rendite von -10,99 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite mit 6,55 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Tao Heung bei 0,76 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,75 HKD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 0,75 HKD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist Tao Heung mit einem KGV von 41,28 einen Wert über dem Branchendurchschnitt von 31,96 auf, was auf eine Überbewertung hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Gleiches gilt für den RSI auf 25-Tage-Basis, der ebenfalls bei 50 liegt. Somit erhält Tao Heung auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.