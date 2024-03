Tao Heung Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Tao Heung-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,74 HKD verläuft. Aufgrund des Aktienkurses von 0,72 HKD und des Abstands von -2,7 Prozent erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,73 HKD, was einer Differenz von -1,37 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Tao Heung-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,33 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt sie damit 7,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -2,92 Prozent, wobei Tao Heung aktuell 5,4 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Tao Heung-Aktie beträgt 33,33 und für 25 Tage (RSI25) 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Tao Heung-Aktie führt.