Tanzanian Gold Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse der Trx Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,59 CAD liegt, was einem Unterschied von -6,78 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 0,55 CAD entspricht. Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,54 CAD, was einer ähnlichen Höhe (+1,85 Prozent) zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält die Trx Gold-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert, wodurch die Aktie insgesamt ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Die Analysteneinschätzung der Trx Gold-Aktie zeigt, dass in den letzten 12 Monaten Analysten 1 Mal die Einschätzung "Gut" und 0 Mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben haben. Langfristig wird der Titel damit von institutioneller Seite aus mit "Gut" bewertet. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,55 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 100 Prozent und ein mittleres Kursziel von 1,1 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Trx Gold-Aktie zeigt eine neutrale Empfehlung, mit einem RSI7-Wert von 50 und einem RSI25-Wert von 50. Auf Basis des RSI ergibt sich somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Trx Gold-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments, der Analysteneinschätzung und des Relative Strength-Index ein "Neutral"-Rating.