Tanzanian Gold Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten Wochen konnte bei Trx Gold eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, wo positive Auffälligkeiten registriert wurden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält Trx Gold in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Für den aktuellen Kurs von 0,53 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 107,55 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 1,1 CAD führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Auf Plattformen der sozialen Medien häufen sich derzeit die negativen Meinungen zu Trx Gold. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. In Anbetracht dessen ist die Aktie von Trx Gold bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" einzustufen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Trx Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,59 CAD. Da der letzte Schlusskurs (0,53 CAD) deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser aktuell 0,54 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Trx Gold-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.