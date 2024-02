Tanzanian Gold Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die technische Analyse der Trx Gold-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,47 CAD einen Abstand von -14,55 Prozent zum GD200 (0,55 CAD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 0,5 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -6 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Trx Gold-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger bei Trx Gold in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Das Sentiment und der Buzz um Trx Gold haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf einer Tendenz hin zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, weshalb sie als "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Trx Gold in dieser Bewertungsstufe daher ein "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Trx Gold einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Trx Gold vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 134,04 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 1,1 CAD festgelegt, was einer "Gut"-Einschätzung entspricht. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".