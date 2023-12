Tantech Holdings Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Tantech hat in den letzten Tagen einen Kurs von 1,89 USD erreicht, was -10,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -16,37 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen zu Tantech in den sozialen Medien zeigen überwiegend negative Meinungen und neutrale Themen in den Kommentaren der letzten Wochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt, dass die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutieren, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Tantech-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tantech-Aktie überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 92,98 Punkten. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der RSI25 liegt bei 60,09, was bedeutet, dass Tantech als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Tantech eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.