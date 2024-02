Tantech Holdings Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Tantech zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist kaum verändert, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält Tantech daher eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf diese weichen Faktoren.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Tantech eine negative Differenz von -8342,84 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung in sozialen Medien war überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tantech-Aktie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird nicht erreicht, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Tantech-Aktie daher in Bezug auf die weichen und technischen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Schlecht".